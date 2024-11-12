В метро Киева коллапс из-за тревоги: сотни людей стояли в очередях (видео)

Сотни пассажиров стояли в очередях, а движение поездов по отдельным линиям было ограничено

Во вторник, 12 ноября, в Киевском метрополитене снова возникла проблема с движением поездов из-за воздушной тревоги.

Соответствующие видео были опубликованы в столичных Telegram-пабликах. В результате образовался транспортный коллапс, сотни людей стояли в очередях, растянувшихся на несколько метров.

В Киевской городской военной администрации отмечали: движение поездов по "красной" ветке осуществлялось от станции "Академгородок" до станции "Театральная". На "зеленой" ветке поезда ездили только от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая" и от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

Станции "Арсенальная", "Крещатик", "Выдубичи" и "Славутич" работали только в режиме укрытия.

А вот так выглядела станция метро "Крещатик". Места не было даже в переходах.

В 19:00 в КГГА сообщили об отбое воздушной тревоги и возобновлении работы метрополитена. Воздушная тревога раздавалась в Киеве с 17:29.

"Метрополитен возобновляет нормальный режим работы станций и постепенно восстанавливает обычный график движения поездов", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве из-за длительной воздушной тревоги и больших интервалов между поездами в метро собрались сотни пассажиров.