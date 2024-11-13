Массированного удара еще не было. В СНБО объяснили утреннюю атаку

Россияне нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву впервые за последние 73 дня

Ранним утром в середу, 13 ноября, россияне атаковали Украину ракетами, баллистикой и беспилотниками, под ударом был Киев. Однако этот удар не был той массированной атакой, для которой Россия накопила силы.

"Комбинированная атака с использованием крылатых ракет, баллистики (включая KN23 с КНДР), а также шахедов пока не была массированной. Впрочем, напомню, что для массированной атаки у врага все готово, россияне накопили крылатые ракеты и продолжают это делать на зиму. И применение стратегической авиации это подтверждает", — написал в своем Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко.

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что россияне нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву впервые за последние 73 дня. По предварительным данным, они применили:

крылатые ракеты воздушного базирования,

баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М,

беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия.

"Воздушную тревогу в столице объявили в половине седьмого утра из-за угрозы БпЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевщины. Когда ракеты уже заходили на Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар вооруженных сил России по Киеву длился более 2 часов", — говорится в сообщении.

В КМВА сообщили, что в результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых и несколько баллистических ракет. Также уничтожены до десятка дронов врага. Информации о разрушениях или пострадавших в Киеве на данный момент нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время атаки 13 ноября люди прятались в метрополитене Киева. Кто-то сидел на ступеньках, а другие подготовились заранее и взяли с собой стулья. На фото из метро можно увидеть бабушек и мам с детьми, а также людей с домашними питомцами.