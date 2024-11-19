Температурные качели, осадки и сильные ветры: прогноз погоды в Киеве на ближайшие дни

Морозов не предполагается

Столица до сих пор в сетях облачности, принесшей с собой осадки в виде дождя. Синоптики также предупредили о заметных колебаниях температуры и порывах сильного ветра.

Самых продолжительных осадков следует ожидать в четверг, 21 ноября. Они будут идти с ночи и до наступления вечера, как сообщили специалисты Meteofor.

Во вторник, 19 ноября, прогнозируется переменная облачность. Ночью прошел мелкий дождь. Дневная температура повысится до +6 градусов, а ночью упала до +1 градуса. Сила ветра в этот день не превысит свежих 8 м/с.

Среда, 20 ноября, принесет преимущественно сильную облачность, а также мелкие дожди, которые пройдут вечером. Однако этот день ожидается самым теплым из трех других, ведь воздух в обед прогреется до +11 градусов, а ночью остынет до +3 градусов. Максимальные порывы ветра предполагаются утром-вечером — крепкие-сильные 12-14 м/с.

На следующий день, 21 ноября, небо над городом затянут тучи. С ночи и до наступления вечера будут властвовать дожди, которые будут менять свою интенсивность. Показатели термометров днем повысятся до +1 градуса, а ночью зафиксируются около +9 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются ночью – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких областях в ближайшие дни сильнее всего ухудшится погода. Синоптик прогнозирует снегопады и морозы.