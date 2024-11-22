Коробка с сюрпризом забрала жизнь мужчины в Киеве (фото)

На месте работают специалисты

В пятницу, 22 ноября, в Киеве в Днепровском районе произошел взрыв. Из-за этого погиб мужчина.

Об этом сообщили в полиции Киева. Там заявили, что будут выяснять все обстоятельства.

По данным полиции, информация о случившемся поступила сегодня около 15:00. Установлено, что гражданин подошел к транспортному средству, рядом с которым стоял коробок. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала.

От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего.

На месте работают следственно-оперативная группа районного и Главного управления полиции, взрывотехники, судебно-медицинский эксперт и другие службы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Броварах на Киевщине местная жительница "терроризирует" целый многоэтажный дом. Женщина ведет себя агрессивно, ходит с ножом и нападает на людей с топором. Она носит в рукаве нож и бегает по подъезду с топором. В полицию было написано более 20 заявлений о повреждении частного имущества, однако это не помогло и личность злоумышленника установить не удалось.