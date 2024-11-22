Коробка з сюрпризом забрала життя чоловіка у Києві (фото)
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На місці працюють спеціалісти
У пʼятницю, 22 листопада у Києві в Дніпровському районі стався вибух. Через це загинув чоловік.
Про це повідомили у поліції Києва. Там заявили, що будуть зʼясовувати всі обставини.
За даними поліції, інформація про подію надійшла сьогодні близько 15:00. Встановлено, що громадянин підійшов до транспортного засобу, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала.
Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.
На місці працюють слідчо-оперативна група районного та Головного управлінь поліції, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби.
Раніше "Телеграф" писав, що у Броварах на Київщині місцева мешканка "тероризує" цілий багатоповерховий будинок. Жінка поводиться агресивно, ходить із ножем і нападає на людей з сокирою. Вона носить у рукаві ніж і бігає під’їздом із сокирою. У поліцію було написано понад 20 заяв про пошкодження приватного майна, проте це не допомогло і особу зловмисника встановити не вдалося.