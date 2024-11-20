В Киеве появится больше новых блокпостов: названа причина

На блокпостах будут проверять ТС и документы всех граждан

В Киеве увеличат количество блокпостов. Подобные меры направлены на усиление безопасности столицы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, в столице развернут дополнительные временные блокпосты и установят новые ограничительные знаки и элементы инженерных ограждений. Подобные мероприятия проводятся в рамках плановых тренировок силовых структур города.

На блокпостах будут отрабатываться алгоритмы проверки транспортных средств и документов граждан. Военные и правоохранители также проведут демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

К тренировкам привлечены подразделения Группировки сил и средств обороны Киева, представители КМВА, патрульной и национальной полиции. Основная цель учений – усовершенствование координации между различными службами и повышение эффективности системы безопасности столицы.

Попко подчеркнул, что подобные тренировки будут проводиться на регулярной основе. Их задача – улучшение готовности силовых структур к защите города и его жителей от возможных угроз.

Также ранее "Телеграф" писал, что одесский активист разоблачил нарушения на блокпосту ТЦК.