В Киеве неизвестный кинул гранату на футбольную площадку: там были дети (видео)

Пока неизвестно была ли граната боевой

В Соломенском районе Киева произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что в группу подростков полетела граната.

По данным dtp.kiev.ua, происшествие произошло в районе Островского, 40. В сообщении указано, что дети находились в это время на футбольном поле.

В полиции сообщили, что пострадал один 17-летний парень, который обратился к врачам с острой реакцией на стресс.

Правоохранители также отметили, что граната была не настоящей, а страйкбольной. Детали происшествия уточняются.

Страйкбольные гранаты не являются разновидностью оружия, а представляют собой его имитацию. Они могут быть начинены мелом, дымом или же не иметь наполнителя (акустические), однако в некоторых из них могут иметься пластиковые шарики, которые могут нанести определенные травмы незащищенным участкам кожи. Кроме того, человек может получить ожоги от пиротехнических элементов.

Как сообщалось ранее, в городе Лубны (Полтавская область) на днях мужчина кинул боевую гранату в толпу. Из-за этого один человек погиб и еще трое пострадали. Сам нападавший тоже получил осколочные ранения из-за чего не смог скрыться с места преступления.