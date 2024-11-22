В Киеве пожар забрал жизнь мужчины и травмировал большое количество людей (фото, видео)

Причины возгорания установят правоохранители

В ночь на пятницу, 22 ноября, в Подольском районе Киева произошел пожар. В результате, есть погибшие и много травмированных.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве. По данным пожарных, вызов поступившей на линию 101 около 1:51.

На улице Светлицкого, 24-А, горела комната в одной из квартир на 7 этаже 9-этажки. Пожар был ликвидирован в 02:47 на площади 10 кв. м.

На этапе гашения обнаружили бездыханное тело мужского пола. Также в результате пожара пострадали две женщины, после осмотра медиками от госпитализации они отказались. Еще 28 человек выведены спасателями с верхних этажей на свежий воздух.

"Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители", — говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее "Телеграф" писал, что в селе Певжа Дубенского района Ровенской области произошла трагедия в доме, где проживала многодетная семья. В результате пожара погибли трое малолетних детей. А в Закарпатье 89-летняя женщина сожгла себя.