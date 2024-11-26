Киевщину атаковали около сотни БпЛА: последствия вражеской атаки (фото)

Падение обломков зафиксировали в нескольких районах

В ночь 26 ноября Киевщина снова подверглась атаке вражеских БпЛА. Тревога длилась более 7 часов, во время которой силы ПВО отработали по целям.

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что воздушные угрозы были успешно уничтожены. Он отметил, что пострадавших нет.

Также попаданий в жилые дома или объекты критической инфраструктуры не было зафиксировано. Впрочем, падение обломков зафиксировано в четырех районах области.

В результате повреждены 4 частных дома, 2 жилых многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль.

Начальник КОВА сообщает, что повреждения домов незначительны – выбиты окна, двери, иссечены фасады.

Также в одном из населенных пунктов обломки затронули линию электросети. На месте работают оперативные группы, устраняющие последствия обстрелов.

Полиция Киевской области задокументировала последствия вражеской атаки.

В Киевской городской военной администрации сообщают, что на столицу российские дроны заходили волнами, группами разного количества и по разным направлениям.

Воздушная тревога в городе длилась более 5 часов. Благодаря оперативной работе Сил обороны более десятка вражеских дронов были обнаружены и уничтожены еще до достижения ими целей.

По информации Воздушных сил ВСУ, 26 ноября враг выпустил рекордное количество беспилотников — 188. Силы ПВО уничтожили 76 БПЛА. 95 дронов потеряно локационно.

Мониторинговые группы пишут, что только в Киев прорывалось около 90 дронов.

Ранее "Телеграф" писал, что российские беспилотники повредили электроинфраструктуру, от которой питается Тернополь, в областном центре пропал свет. По словам мэра города Сергея Надала, есть серьезные повреждения, ситуация зависит не только от работы энергетиков, но и возможности получения дополнительных мощностей электроэнергии. Подобной ситуации со светом в Тернополе еще не было, она самая плохая с начала полномасштабной войны.