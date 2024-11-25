ПВО РФ бессильна перед украинскими атаками? Какую еще важную деталь заметил блогер Шрайк

Пока Путин угрожает миру "Орешником", ВСУ уничтожают дальнобойными ракетами военные объекты России

Вооруженные силы Украины в понедельник, 25 ноября, нанесли удар по авиабазе "Халино" вблизи Курска. Сообщается, что удар был нанесен ракетами ATACMS — в то же время отмечается, что удары идут через день.

Об этом в Telegram написал блогер Роман Шрайк. Он подчеркнул, что удары наносились 19, 21, 23 и 25 ноября. Также он напомнил, что было в эти дни.

19 ноября — был атакован 67-й арсенал ГРАУ в Карачеве Брянской области;

21 ноября — ВСУ поразили командный бункер группировки "Курск" в Марьино Курской области;

23 ноября — был уничтожен С-400 в районе села Большое Жирово Курской области;

25 ноября — атаке подвергся аэродром "Халино" под Курском.

Как отметил Шрайк, пока Владимир Путин грозит всему миру межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник", которой он хвастался после недавнего удара по Днепру, Вооруженные силы Украины используют дальнобойное оружие для нанесения ударов по российской территории.

"Обратите внимание, российская ПВО не смогла предотвратить как минимум эти четыре атаки. Сколько бы там сбитых ракет ни насчитало Минобороны России, кадры из Курской области все видели. Реальное противодействие дальнобойным ракетам крайне низкое", — написал Шрайк.

Как сообщал "Телеграф" ранее, СБУ показала западным журналистам обломки ракеты "Орешник" после удара по Днепру.