Из-за атаки россиян Тернополь остался без света: ситуация наихудшая с начала войны (обновлено)
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Электроснабжение восстанавливается
В ночь на вторник, 26 ноября, россияне атаковали Украину "шахедами", в частности, под ударом была и Тернопольская область Враг повредил электроинфраструктуру, от которой питается Тернополь, в областном центре исчез свет.
Городской голова Тернополя Сергей Надал написал в Telegram, что из-за последствий вражеских обстрелов утром 26 ноября троллейбусы в городе временно не курсируют. Вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта.
Обновление 8:05 Надал сказал в эфире "Киев24", что пока неизвестно, когда свет вернется в дома всех жителей Тернополя. Есть серьезные повреждения, это зависит не только от работы энергетиков, но и возможности получения дополнительных мощностей электроэнергии. Подобной ситуации со светом в Тернополе еще не было, она самая плохая с начала полномасштабной войны.
КП "Тернопольводоканал" постепенно восстанавливает водоснабжение в городе. Возможно, в сетях будет низкое давление. Для подачи воды запустят генераторы.
Большинство котельных города функционируют и подают тепло в дома жителей Тернополя. При необходимости их работа будет также поддерживаться генераторами.
Школы и детские сады будут работать в обычном режиме. Те заведения, где нет централизованного электроснабжения, будут работать от генераторов.
С 8:00 26 ноября в городе будут работать несколько пунктов обогрева:
- ул. Николая Лысенко, 8 — Тернопольский городской территориальный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)
- просп.Злуки, 45 — КП "Тернопольский центр досуга и молодежных инициатив им. Довженко"
- Привокзальная площадь, 1 — Вокзал станции "Тернополь"
- ул. Федьковича.11 — КЗ "Детский — юношеский пластовый центр"
"Энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение города. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее", — резюмировал Надал.
Как сообщал "Телеграф", во вторник, 26 ноября, в Украине снова запланированы почасовые отключения света. Они будут действовать 10 часов.