В Киеве прозвучали взрывы: что известно об атаке
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Силы ПВО сбивали цели, не давая им возможности нанести столице урон
В воскресенье, 24 ноября, в Киеве снова прозвучали взрывы. Российские войска атаковали столицу Украины ударными беспилотными летательными аппаратами.
Об этом сообщил в Telegram городской глава Виталий Кличко. Он призвал жителей не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.
В 15:54 Киевская городская военная администрация сообщила об отбое тревоги. Жителей призвали внимательно следить за ситуацией и в случае повторной атаки вновь проследовать в ближайшее укрытие.
Между тем Воздушные силы Украины сообщили об активности российской авиации на северо-восточном направлении.
UPD: по состоянию на 16:15 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской областях и Крыму. О погибших и пострадавших в Киеве не сообщается.
Напомним, утром 24 ноября, в Киеве прогремели взрывы во время вражеской атаки. Россияне применили беспилотные летательные аппараты. Людей просили оставаться в укрытии.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 ноября в Киеве были слышны взрывы.