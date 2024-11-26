В Киеве мужчина пытался взорвать полицейских, устроив фейковый вызов об избиении девушки (фото и видео)

Ему грозит до 12 лет тюрьмы

В Киеве в полицию поступило сообщение о домашнем насилии – женщина заявила, что ее избил ее парень. Когда на место прибыли правоохранители, они обнаружили растяжку с гранатой.

Как рассказали в полиции, в телефонном разговоре "потерпевшая" сказала, что ее якобы избил парень, она закрылась в ванной комнате, а дверь в квартиру оставила открытой. На место прибыл наряд полиции сектора противодействия домашнему насилию.

Войдя в квартиру, полицейские поняли, что внутри установлена "растяжка" с гранатой. Им удалось покинуть помещение до того, как она сдетонировала. Ни один из правоохранителей не пострадал.

Полицейские и сотрудники СБУ разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний житель Киевщины, неоднократно отбывавший наказание за совершение уголовных правонарушений.

Как оказалось, спецслужбы РФ завербовали его через мессенджер. Он заранее снял квартиру, разместил там камеры видеонаблюдения для подтверждения выполнения "задания" и заложил взрывчатку. Задержали его по месту жительства. Примечательно, что россияне обещали ему немалую плату за теракт, однако "зарплаты" фигурант так и не получил.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За совершенное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следует отметить, что в последнее время подобная манипуляция со стороны российских спецслужб применяется не впервые. Они используют фейковые заявления женщин об избиении или изнасиловании.

Как рассказывал "Телеграф", на днях российские спецслужбы создали фейковую историю об изнасиловании жительницы села Глубокое в Харьковской области якобы французскими наемниками. Полиция быстро обнаружила, что заявление сфабриковано: настоящая женщина, от имени которой подали заявление, живет в Польше с 2022 года, а в российских СМИ появилось постановочное видео с актрисой. Это первый случай, когда россияне настолько тщательно подготовили фейк и подали официальное заявление, а после разоблачения начали угрожать расследующему украинскому полицейскому.

Также "Телеграф" сообщал, что в Украине фиксируют волну диверсий против силовиков. В частности, злоумышленники используют взрывчатку, чтобы совершить подрывы.