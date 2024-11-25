Требовали деньги за отсрочку. В Одесской области задержали сотрудников ТЦК, фото

Арестованным может грозить длительный тюремный срок

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали работников Одесского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. По информации правоохранителей, злоумышленники останавливали мужчин на блокпостах области, записывали их персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации.

Далее сотрудники ТЦК предлагали военнообязанным мужчинам заплатить за оформление отсрочки от мобилизации. Данную "услугу" они оценили в 4,5 тысяч долларов — в случае отказа мужчин угрожали объявить в розыск.

Также правоохранительные органы задокументировали факт вымогательства денег у мужчины, который имеет родственников среди пропавших без вести во время боевых действий. Этот мужчина имел законное право на отсрочку от мобилизации.

Один из посредников был задержан во время оплаты "услуги". Во время обыска в помещении он достал оружие, взвел курок, направил на сотрудников ГБР и потребовал вернуть изъятый мобильный телефон и покинуть жилое помещение.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды);

ст. 348 (Покушение на убийство работников правоохранительных органов при выполнении служебных обязанностей).

Ему может грозить от 10 лет до пожизненного лишения свободы с увольнением и запретом занимать должность в структуре Сил обороны Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в "Резерв+" вскоре может появиться функция оплаты штрафа. Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.