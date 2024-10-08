СБУ задержала в Молдове соратника Путина: оправдывал вторжение в Украину и военные преступления

Задержанный был помощником экс-советника Путина и оправдывал нападение России на Украину

Служба безопасности Украины совместно с иностранными партнерами задержала в Молдове Дмитрия Чистилина, идеолога "русского мира" и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Telegram. Задержанный был помощником экс-советника Владимира Путина Сергея Глазьева. Уроженец украинского Запорожья, Глазьев был одним из главных действующих лиц по захвату Крыма и части Донбасса в 2014 году, а также оправдывал агрессию России против Украины.

Чистилин в период с 2016 по 2024 годы занимался подготовкой "аналитических материалов" в интересах Кремля. Он также поддерживал агрессию РФ и "интеграцию" оккупированных территорий Украины в состав России.

Также Чистилин принимал активное участие в продвижении российских интересов за рубежом. В частности, он занимался проведением т.н. "круглых столов" в странах Европы, где продвигал кремлевские нарративы о необходимости проведения т.н. "денацификации" Украины. Его задержали после участия в одном из таких "форумов", когда он пытался вылететь в Москву.

В настоящее время Чистилину предъявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, оправдание и прославление ее участников).

Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Москве задержали предателя Украины, блогера Александра Семченко. Причем, это сделал наряд полиции, который сам же Семченко и вызвал.