Подорвали авто с воином ВСУ и готовили теракты. В Харькове задержали ДРГ ГРУ (видео)

Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры прекратила деятельность диверсионно-разведывательной группы, которая работала под руководством Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Агенты осуществляли теракты в Харькове и собирали разведывательные данные для передачи в Россию.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. В состав ДРГ входили четыре местных жителя: инженер-программист, двое безработных и бывший военный. Деятельность группы координировал боевик из т.н. "спецназа ДНР", который воюет в составе российских оккупационных войск против Украины.

Злоумышленники провели на территории Харькова несколько диверсионных операций и терактов. В частности, они заложили взрывчатку под автомобиль бойца Вооруженных сил Украины. В результате взрыва он получил тяжелые ранения.

Также они получили задачу пустить под откос поезд, который перевозил технику ВСУ к линии фронта. Контрразведка СБУ задержала всех участников ДРГ. Один из них был арестован в лесополосе, где пытался спрятать в тайник коробку с взрывным устройством.

Остальные были задержаны по месту жительства. Во время ареста у них обнаружили и изъяли взрывчатку, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами работы на российскую разведку.

Всем четырем подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Арестованным грозит обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Также решается вопрос о предъявлении подозрений по ст. 113 (Диверсия) и 258 (Террористический акт). Если суд признает вину задержанных, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф" ранее, СБУ и полиция предотвратили теракт в Киеве, который планировался российской военной разведкой.