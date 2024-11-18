Угрожал и требовал 2,5 тыс долларов у военного. Под Днепром задержали местного депутата и группу рэкетиров (фото)

Депутат городского совета Подгороднего не в первый раз был замечен в криминальной деятельности

Служба безопасности Украины задержала банду рэкетиров во главе с депутатом городского совета Подгороднего Днепропетровской области. Подозреваемые требовали "дань" у местных предпринимателей.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. По данным следствия, злоумышленники оказывали давление на местных частных предпринимателей, требуя у них "дань" в виде крупной суммы денег. В случае отказа они похищали людей, избивали их и угрожали расправой.

Одним из пострадавших стал мужчина — владелец частного бизнеса. С начала полномасштабного вторжения России он пошел защищать Украину в составе ВСУ. С него бандиты потребовали 2,5 тысячи долларов США.

Следствие установило, что фигуранты на трех автомобилях "подрезали" авто жертвы и похитили мужчину по дороге к месту дислокации подразделения, в котором он служил. Это случилось на трассе вблизи села Спасское Днепропетровской области: его вывезли в лесопосадку, где в течение часа избивали и угрожали физической расправой. Далее его посадили в заранее заготовленном закрытом месте, а потом отпустили, чтобы он собрал необходимую сумму денег.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, потерпевший занимался строительством солнечных электростанций и закупил необходимое оборудование. Подозреваемый депутат не оформил в соответствии с законодательством полученные электростанции и, вероятно, не получил прибыль от их деятельности. Он стал звонить предпринимателю с требованием отдать деньги, при этом каждый раз менял сумму.

Оперативники СБУ задержали лидера организованной преступной группы, а также его подельников. При обыске были изъяты огнестрельное оружие и наличные деньги.

Имя депутата уже известно: им оказался Юрий Пришедько. Ранее он уже был замечен в криминальной деятельности. Как сообщает портал "Стопкор", депутаты городского совета Подгороднего по команде Пришедько не выделили 21,4 млн гривен по запросу военных.

Кроме того Пришедько обвиняют в захвате земель в Подгороднем, а также подкупе или запугивании депутатов с целью снять с должности городского голову Андрея Горба. Еще Пришедько был замечен в симпатии к России, спонсировании УПЦ Московского патриархата и оправдании российской агрессии против Украины.

Задержанным злоумышленникам во главе с Пришедько сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, и с угрозой насилия);

ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Пришедько и его подельникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Харькове СБУ задержала участников российской ДРГ. Арестованные осуществляли теракты по запросу российской военной разведки.