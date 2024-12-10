Вже незабаром почне замітати снігом: яких ще сюрпризів чекати від погоди найближчими днями

Практично скрізь пройдуть дощі та мокрий сніг

В Україну йде циклон із атмосферними фронтами. Починаючи з середи, 11 грудня, погода в країні обіцяє бути вологою та похмурою.

Про це повідомила у Telegram синоптик Наталія Діденко. За її словами, практично на всій території України пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощів. На заході та півночі країни місцями буде ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Водіям рекомендується бути особливо обережними, оскільки видимість на дорогах буде складною.

Температура повітря і вночі, і вдень крутитиметься поблизу нуля, вдень у південній частині +4+9, в Криму до 9+12 градусів. У Києві в середу очікується дощ, часом мокрий сніг, впродовж доби температура повітря очікується близько нуля.

У четвер, 12 грудня, опадів в Україні поменшає, температура повітря трохи знизиться. У п’ятницю, 13 грудня та в суботу, 14 грудня, у більшості областей України очікується відчутне похолодання та помірні морози.

Тепліша погода в Україні буде в неділю, 15 грудня, рекомендує українцям тепліше одягатися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик Наталія Діденко повідомила, що наприкінці поточного тижня на українців чекає похолодання.