Кутайтесь поплотнее: какой будет погода в Украине на выходные

На выходные в Украине обещают морозы

В субботу, 14 декабря и в воскресенье, 15 декабря в Украине продержится холодная погода. В некоторых регионах ожидается сильный ветер, ночью столбик термометра местами опустится до -12 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Завтра ночью и днем по всей Украине будет наблюдаться переменная облачность без осадков — во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем будет небольшой снег.

Температура воздуха ночью опустится до -10…-12 градусов. На такой отметке столбик термометра остановится в Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях.

В Закарпатской, Львовской, Волынской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму ночью будет -4…-6 градусов.

В воскресенье, 15 декабря, по всей Украине пройдут осадки в виде дождей и мокрого снега. Ночью температура воздуха во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях будет от нуля до -2 градусов.

В Донецкой и Луганской областях ночью будет -5…-7 градусов.

В то же время синоптик Наталья Диденко сообщает, что в субботу ночью ожидается -7…-12 градусов. В Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях будет -14 градусов.

Днем в большинстве областей Украины ожидается -2-5 градусов, в Одесской области, Крыму и Закарпатье — около нуля. Порывистый ветер будет дуть с юго-запада. В Киеве в субботу ожидается сухая, морозная ветреная погода.

В воскресенье, 15 декабря, мороз будет отступать, однако увеличится облачность, появятся осадки.

Напомним, в Киев продолжает идти настоящая зима, но она задержится ненадолго. Уже совсем скоро столбики термометров в столице могут опуститься почти до -10 градусов.