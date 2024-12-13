Когда в Украине ударят сильные морозы и где ожидать до -12

Температура воздуха опустится к отметке "минус"

В субботу, 14 декабря, в Украине на смену теплу придет холодная погода. Ночью температура воздуха во многих регионах опустится до -12…-13 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Холоднее всего ночью будет в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях — там температура воздуха опустится до отметки -11…-13 градусов.

В Волынской, Ровенской, Львовской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях температура воздуха ночью будет -10…-12 градусов.

В Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях температура воздуха ночью будет -8…-10 градусов. В Донецкой области и Автономной Республике Крым ночью столбик термометра опустится до отметки в -6…-8 градусов.

В Луганской области ночью температура воздуха будет -7…-9 градусов, а в Харьковской области — от -9 до -11 градусов.

Низкой температура воздуха будет и днем: на западе Украины столбик термометра будет колебаться от -5 до +1 градусов, а в центре, на юге, севере и востоке — от -6 до +3 градусов.

Напомним, в Киев продолжает идти настоящая зима, но она задержится ненадолго. Уже совсем скоро столбики термометров в столице могут опуститься почти до -10 градусов.