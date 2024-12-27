У Родины-матери в Киеве наконец демонтировали упоминания Москвы и Минска (фото)

Сотрудники музея убрали названия российских и белорусских городов

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне принял решение демонтировать названия городов России и Беларуси на Аллее городов-героев возле скульптуры "Родина-Мать". На ней в 2023 году заменили герб СССР на герб Украины.

Об этом сообщает пресс-служба музея в Facebook. Данный шаг назвали "чрезвычайно важным и символическим", поскольку это ведет к переосмыслению мифов о Второй мировой войне, сформированных во время советского тоталитарного режима.

До этого музей инициировал обследование бронзовых рельефов, а специалисты из Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины обследовали состояние элементов текстовых надписей и медалей.

С постаментов были убраны названия городов-героев бывшего СССР, которые относятся к Российской Федерации и Республики Беларусь. Среди них — Москва, Минск, Ленинград (ныне — Санкт-Петербург — Ред.), Сталинград (ныне — Волгоград — Ред.), Новороссийск, Тула, Мурманск, Смоленск, а также Брестская крепость.

Звание "город-герой" было учреждено в 1965 году, когда в Советском Союзе отмечали 20-летие победы во Второй мировой войне. Кроме указанных выше городов России и Беларуси, это звание было присвоено таким городам Украины, как Киев, Одесса, Севастополь и Керчь.

В музее отметили: присвоение городам данного звания носили хаотический характер и использовались чисто с идеологической целью – имплементацией мифа о так называемой "Великой Отечественной войне".

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве демонтировали монумент советскому генерал-полковнику Михаилу Кирпоносу.