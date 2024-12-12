Узнайте, в чью честь переименовали улицы в Киеве: писатель, художница и националист
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В ближайшее время на улицах заменят таблички со старыми названиями на указатели с новыми
Переименования улиц, уже давно начавшееся в столице, до сих пор не останавливаются. Депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании еще 12 улиц, скверов и парков, названия которых связаны с россией и советским прошлым.
Такие решения были приняты на пленарном заседании Киевсовета большинством депутатов. В столице уже в общей сложности переименовали 204 городских объекта.
Так, киевсовет переименовал еще 12 улиц, скверов и парков. Семь из них получили новые названия в порядке дерусификации и декоммунизации, еще пять — на общих основаниях.
Соломенский район:
- улица Пржевальского — улица Андрея Норова;
- скверу в пределах улиц Соломенской, Григория Кочура и Андрея Головко присвоено имя Андрея Жованика.
Шевченковский район:
- улица Лермонтовская — улица Владимира Турца.
Деснянский район:
- улица Ушицкая — улица Дмитрия Захарчука;
- улица Электротехническая — улица Героев Энергетиков;
- улица Пушкина — улица Сони Делоне.
Дарницкий район:
- улица Крылова — улица Натальи Кобринской;
- парк "Таращанец" — парк "Крымский".
Подольский район:
- скверу на улице Мостицкой присвоено имя Сергея Васильчука.
Святошинский район:
- улица Мельниченко — улица Тараса Бульбы-Боровца;
- улица Александра Блока — улица Майка Йогансена.
Голосеевский район:
- переулку, пролегающему между улицей Васильковской и улицей Юлии Здановской присвоено имя Любомира Бордуна.
Напомним, что в Полтаве приостановили переименование улиц. Пока этого не произошло, часть улиц в городе успели назвать в честь военных.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве больше нет арки Дружбы народов — киевляне проголосовали за новое название для сооружения в центре столицы.