Узнайте, в чью честь переименовали улицы в Киеве: писатель, художница и националист

В ближайшее время на улицах заменят таблички со старыми названиями на указатели с новыми

Переименования улиц, уже давно начавшееся в столице, до сих пор не останавливаются. Депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании еще 12 улиц, скверов и парков, названия которых связаны с россией и советским прошлым.

Такие решения были приняты на пленарном заседании Киевсовета большинством депутатов. В столице уже в общей сложности переименовали 204 городских объекта.

Так, киевсовет переименовал еще 12 улиц, скверов и парков. Семь из них получили новые названия в порядке дерусификации и декоммунизации, еще пять — на общих основаниях.

Соломенский район:

улица Пржевальского — улица Андрея Норова;

скверу в пределах улиц Соломенской, Григория Кочура и Андрея Головко присвоено имя Андрея Жованика.

Шевченковский район:

улица Лермонтовская — улица Владимира Турца.

Деснянский район:

улица Ушицкая — улица Дмитрия Захарчука;

улица Электротехническая — улица Героев Энергетиков;

улица Пушкина — улица Сони Делоне.

Дарницкий район:

улица Крылова — улица Натальи Кобринской;

парк "Таращанец" — парк "Крымский".

Подольский район:

скверу на улице Мостицкой присвоено имя Сергея Васильчука.

Святошинский район:

улица Мельниченко — улица Тараса Бульбы-Боровца;

улица Александра Блока — улица Майка Йогансена.

Голосеевский район:

переулку, пролегающему между улицей Васильковской и улицей Юлии Здановской присвоено имя Любомира Бордуна.

Напомним, что в Полтаве приостановили переименование улиц. Пока этого не произошло, часть улиц в городе успели назвать в честь военных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве больше нет арки Дружбы народов — киевляне проголосовали за новое название для сооружения в центре столицы.