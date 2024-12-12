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Узнайте, в чью честь переименовали улицы в Киеве: писатель, художница и националист

Автор
Анна Нестерова
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Автор
В Киеве переименовали улицы Новость обновлена 12 декабря 2024, 18:30
В Киеве переименовали улицы. Фото Коллаж "Телеграфа"

В ближайшее время на улицах заменят таблички со старыми названиями на указатели с новыми

Переименования улиц, уже давно начавшееся в столице, до сих пор не останавливаются. Депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании еще 12 улиц, скверов и парков, названия которых связаны с россией и советским прошлым.

Такие решения были приняты на пленарном заседании Киевсовета большинством депутатов. В столице уже в общей сложности переименовали 204 городских объекта.

Так, киевсовет переименовал еще 12 улиц, скверов и парков. Семь из них получили новые названия в порядке дерусификации и декоммунизации, еще пять — на общих основаниях.

Соломенский район:

  • улица Пржевальского — улица Андрея Норова;
  • скверу в пределах улиц Соломенской, Григория Кочура и Андрея Головко присвоено имя Андрея Жованика.

Шевченковский район:

  • улица Лермонтовская — улица Владимира Турца.

Деснянский район:

  • улица Ушицкая — улица Дмитрия Захарчука;
  • улица Электротехническая — улица Героев Энергетиков;
  • улица Пушкина — улица Сони Делоне.

Дарницкий район:

  • улица Крылова — улица Натальи Кобринской;
  • парк "Таращанец" — парк "Крымский".

Подольский район:

  • скверу на улице Мостицкой присвоено имя Сергея Васильчука.

Святошинский район:

  • улица Мельниченко — улица Тараса Бульбы-Боровца;
  • улица Александра Блока — улица Майка Йогансена.

Голосеевский район:

  • переулку, пролегающему между улицей Васильковской и улицей Юлии Здановской присвоено имя Любомира Бордуна.

Напомним, что в Полтаве приостановили переименование улиц. Пока этого не произошло, часть улиц в городе успели назвать в честь военных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве больше нет арки Дружбы народов — киевляне проголосовали за новое название для сооружения в центре столицы.

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