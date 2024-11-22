Киев избавляется от советского наследия: на Крещатике демонтируют "красную звезду" и не только

На некоторых памятниках заменят отдельные элементы

В столице продолжается очищение публичного пространства от памятников и элементов, содержащих советскую или русскую символику. Киевская городская рада приняла решение о демонтаже 47 объектов.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко. В списке 27 объектов, нуждающихся в полном демонтаже.

В него попали:

звезда на крыше здания на Крещатике, 25

памятник Александру Бойченко на территории гимназии №59,

памятник Николаю Островскому возле гимназии №191,

постаменты бывших памятников Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко и улице Якова Гнездовского,

мемориальный камень "Комсомольская аллея" по проспекту Академика Глушкова.

Также будет демонтирована монограмма с вензелем Александра III, которая размещена на въездных воротах в Свято-Михайловскую клиническую больницу (ранее Александровскую).

Частичные изменения коснутся 20 объектов. Там будут удалены отдельные элементы или внесены изменения в текст. К примеру, русскоязычную цитату Станислава Говорухина на памятнике Воинам-интернационалистам заменят украинским текстом. Он будет посвящен украинцам, погибшим во время войны в Афганистане.

Также надписи на памятниках Борису Патону и Илье Репину будут изменены с русского на украинский.

"Россия использует элементы, связанные с имперской историей как плацдарм для продвижения агрессивной политики. Поэтому важно, чтобы символы, под которыми империя осуществляла геноцид украинцев, навсегда исчезли с наших улиц", — аргументировала Анна Старостенко.

В КГГА подали, что в столице уже убрали 117 подобных объектов. В то же время еще 87 ожидают демонтажа, из которых 12 имеют памятникоохранный статус.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве планируют снести памятники двум известным литераторам. Решение уже поддержала рабочая группа Киеврады по декоммунизации.