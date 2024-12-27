Біля Батьківщини-матері в Києві нарешті демонтували згадки Москви та Мінська (фото)

Співробітники музею прибрали назви російських та білоруських міст

Національний музей історії України у Другій світовій війні ухвалив рішення демонтувати назви міст Росії та Білорусі на Алеї міст-героїв біля скульптури "Батьківщина-Мати". На ній у 2023 році замінили герб СРСР на герб України.

Про це повідомляє прес-служба музею у Facebook. Цей крок назвали "надзвичайно важливим та символічним", оскільки це веде до переосмислення міфів про Другу світову війну, сформованих під час радянського тоталітарного режиму.

До цього музей ініціював обстеження бронзових рельєфів, а спеціалісти з Національного науково-дослідного реставраційного центру України обстежили стан елементів текстових написів та медалей.

З постаментів були прибрані назви міст-героїв колишнього СРСР, які мають відношення до Російської Федерації і Республіки Білорусь. Серед них — Москва, Мінськ, Ленінград (нині Санкт-Петербург — Ред.), Сталінград (нині Волгоград — Ред.), Новоросійськ, Тула, Мурманськ, Смоленськ, а також Брестська фортеця.

Звання "місто-герой" було засноване у 1965 році, коли в Радянському Союзі відзначали 20-річчя перемоги у Другій світовій війні. Крім зазначених вище міст Росії і Білорусі, це звання було надано таким містам України, як Київ, Одеса, Севастополь і Керч.

У музеї зазначили: присвоєння містам цього звання мали хаотичний характер і використовувалися суто з ідеологічною метою – імплементацією міфу про так звану "Велику Вітчизняну війну".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві демонтували монумент радянському генерал-полковнику Михайлу Кирпоносу.