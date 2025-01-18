Врач требовала от военного 5 тысяч долларов за подтверждение инвалидности — он пережил 28 ранений

Дома у женщины нашли еще 50 тысяч долларов

В Киеве чиновница одной из больниц требовала у военнослужащего 5000 долларов (210 тысяч гривен) за подтверждение инвалидности. Украинский защитник во время боев получил 28 ранений и уже имел инвалидность второй группы.

Теперь женщине грозит до десяти лет тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в Facebook.

Отмечается, что задержанная женщина занимала должность заместителя директора по экспертизе временной непригодности в одном из медицинских заведений столицы.

"Как выяснилось, военнослужащий обратился в медучреждение за подтверждением своего статуса по здоровью. Впрочем, вместо законной процедуры, чиновница потребовала деньги за оформление и направление документов на оценивание экспертной командой врачей. При этом женщина заверила мужчину, что оснований давать ему направление для прохождения оценки у нее якобы нет. Но за 5 000 долларов обещала подготовить пакет документов и договориться о подтверждении группы инвалидности", — говорится в сообщении.

Злоумышленницу задержали сразу после получения 210 тысяч гривен. А по месту проживания правоохранители нашли еще около 50 тысяч долларов, служебную документацию, штампы и врачебные справки с печатями.

Правоохранители выясняют роль женщины в других незаконных эпизодах, а также ведут работу над установлением возможных соучастников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого задержали ГБР и сотрудники Офиса генерального прокурора.