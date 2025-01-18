Украинец проведет четыре года в тюрьме. Он не явился по повестке в ТЦК из-за больной матери (решения суда)

Военнообязанного признали годным к службе

Все военнообязанные мужчины должны приходить в территориальные центры комплектования (ТЦК) по врученным повесткам, а не соблюдение этого влечет уголовную ответственность. Так, мужчину из Полтавщины осудили за похожее преступление на 4 года лишения свободы.

Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Отмечается, что в прошлом году мужчина не явился в ТЦК по повестке из-за болезни матери, но документально это он не подтвердил.

По постановлению суда мужчина признал свою вину, но просил оправдать его. В ходе допроса следователи выяснили, что сначала мужчина имел статус "Ограниченно годного", который в 2024 году подтвердил в местной больнице. Соответствующие документы он по почте направил в ТЦК, где отметили, что по действующему законодательству лицо пригодно к службе.

Впоследствии мужчине вручили повестку, но он написал отказ в присутствии работников ТЦК. Однако это не освободило его от военных обязанностей. Долгое время мужчина игнорировал повестку, отмечая, что отправлял в ведомство документы по уходу за больной матерью. Но этими документами оказалась справка от семейного врача без документов МСЭК.

То есть хронические болезни матери не имеют оснований для получения инвалидности и того, чтобы мужчина ухаживал за ней. Во время прохождения ВЛК у мужчины было выявлено несколько заболеваний.

"Согласно карте обследования и медицинского осмотра № 1070 и справки ВЛК от 20.06.2023 и от 27.07.2022 лицо имеет диагноз ВЛК хронический геморрой ст. ІІ, хроническая двусторонняя сенсорная тугоухость II степени; на основании ст. ст. 36 п. "б" ограничено годным, а на основании ст. 43 "в" годным к военной службе", — говорится в постановлении.

По данным работников ТЦК, мужчине была составлена боевая повестка об отправке в воинскую часть, которую он отказался получать из-за нежелания служить. Обвиняемого тогда предупредили, что отказ от получения повестки повлечет уголовную ответственность.

Суд вызнал мужчину виновным и назначил ему 4 года лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ограниченно годный украинец получил три года тюрьмы.