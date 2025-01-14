Члена КРАИЛ Евгения Яхния задержали: первые детали

Яхния задержали по ст. 111 Уголовного кодекса Украины

Во вторник, 14 января, стало известно о задержании члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины (КРАИЛ) Евгения Яхния.

Как сообщают источники "Телеграфа", его задержали по ч. 2. ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условия военного положения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет, либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. По предварительной информации, в задержании принимали участие сотрудники Государственного бюро расследований.

По данным наших источников, Яхний также является "человеком" Михаила Федорова, вице-премьер-министра — министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины.

В августе прошлого года Кабинет министров Украины возбудил дисциплинарное производство в отношении Яхния, из-за связей с компанией, которая, в свою очередь, имеет связи с Россией.

Как сообщал "Телеграф", 18 декабря 2024 года в Киеве задержали Ивана Рудого, председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). В операции принимали участие сотрудники ГБР и Офиса генерального прокурора. Во время следственных действий у Ивана Рудого обнаружили оружие, много патронов и вещества, похожие на наркотические — пакетик с порошкообразным веществом белого цвета и сухие вещества растительного происхождения. Было также много денег – 30 тысяч долларов и неизвестная сумма гривен, скрученных в трубочку.

Рудого обвинили в сотрудничестве с Российской Федерацией во время полномасштабной агрессии и военного положения в Украине.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что командира 211-й бригады Олега Побережнюка взяли под стражу с правом внесения залога 12 млн грн.