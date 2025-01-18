Лікарка вимагала від військового 5 тисяч доларів за підтвердження інвалідності — він пережив 28 поранень

Вдома у жінки знайшли ще 50 тисяч доларів

У Києві чиновниця однієї з лікарень вимагала у військовослужбовця 5000 доларів (210 тисяч гривень) за підтвердження інвалідності. Український захисник під час боїв отримав 28 поранень та вже мав інвалідність другої групи.

Тепер жінці загрожує до десяти років ув’язнення. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Києва у Facebook.

Зазначається, що затримана жінка обіймала посаду заступника директора з експертизи тимчасової непридатності в одному з медичних закладів столиці.

"Як з’ясувалося, військовослужбовець звернувся до медустанови для підтвердження свого статусу по здоровʼю. Втім замість законної процедури, посадовиця почала вимагати гроші за оформлення та направлення документів на оцінювання експертною командою лікарів. При цьому жінка запевнила чоловіка, що підстав давати йому направлення для проходження оцінювання у неї нібито немає. Але за 5 000 доларів обіцяла підготувати пакет документів та домовитись про підтвердження групи інвалідності", — йдеться у повідомленні.

Зловмисницю затримали одразу після отримання 210 тисяч гривень. А за місцем проживання правоохоронці знайшли ще близько 50 тисяч доларів, службову документацію, штампи та лікарські довідки із печатками.

Правоохоронці з’ясовують роль жінки в інших незаконних епізодах, а також працюють над встановленням можливих співучасників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого затримали ДБР та співробітники Офісу генерального прокурора.