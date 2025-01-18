К экс-ведущему канала Медведчука пришла с обысками СБУ (фото)

Ему грозит 8 лет заключения с конфискацией имущества

Утром в субботу, 18 января, правоохранители пришли с обысками в экс-ведущему канала главы запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Макса Назарова (настоящее имя – Назар Диордица). Он также вел эфиры в YouTube, где оправдывал российскую агрессию.

Об этом сообщили источники "Телеграфа". Макс Назаров – пророссийский пропагандист, бывший ведущий телеканала "Наш".

После начала полномасштабного вторжения в Россию он продолжил приглашать на свои эфиры в Youtube прокремлевских экспертов и оправдывать российскую агрессию. В сети появились фото с обыска.

В СБУ уточнили, что Назарову сообщили о подозрении. Служба безопасности Украины собрала масштабную доказательную базу и получила выводы независимых экспертиз, подтверждающих его антиукраинскую деятельность.

На свои эфиры в Youtube Назаров регулярно приглашал пророссийских "политэкспертов", значительная часть которых скрывается в РФ. Его гости, как и он сам, неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию России против Украины, а также военные преступления РФ.

"Частым гостем фигуранта был еще один прокремлевский блогер, который в феврале 2024 года уже получил подозрение от следователей СБУ. Тогда суд избрал для него меру пресечения – домашний арест, но впоследствии блогер продолжил подрывную деятельность в интересах Москвы. Оба фигуранта публично пытались дискредитировать Украину на международной арене и расшатывали общественно-политическую обстановку внутри нашего государства", — отметили в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого задержали ДБР и сотрудники Офиса генерального прокурора. Задержание произошло 18 декабря.