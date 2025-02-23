Официальное трудоустройство и достойная зарплата: в Киеве предлагают простую работу для пенсионеров

В столице ищут сотрудников на сортировку

В Киеве предлагают простую работу с достойной зарплатой на полную занятость. Компания берет пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью.

Объявление о поиске сотрудников опубликовано на популярном сайте с вакансиями.

На столичное предприятие по заготовке вторичного сырья требуются сортировщики. Компания предлагает работу с полной занятостью и официальным трудоустройством.

В объявлении о вакансии указана заработная плата – 17 500 грн.

Отмечается, что работодатель готов взять студента, человека с инвалидностью, пенсионера и официально его оформить.

Между тем, не всем подойдет предлагаемый график. Работать придется с 08:00 до 18:00 шесть дней в неделю, поскольку выходным днем является только воскресенье.

Ранее сообщалось, что в Украине мебельная фабрика приглашает водителя-экспедитора для доставки продукции по стране. Предприятие готово взять на работу не только опытных водителей, но и студентов, пенсионеров и лиц с инвалидностью.

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