Без морозов, но с осадками. Когда погода в Киеве изменится

В столице некоторое время были морозы и ясное небо, но уже в конце этой недели их заменят облака, мелкие осадки и "плюсовая" температура

Морозную и ясную погоду, которая держалась в Киеве довольно долго, в начале марта вытеснят потепление и осадки. Уже в субботу в городе ожидаются дожди со снегом.

Температура днем в течение 27 февраля-1 марта будет колебаться в пределах +1… 6 градусов, а ночью — -6…0 градусов. Такой прогноз дали в Meteofor.

Четверг, 27 февраля, принесет преимущественно ясное небо. Воздух днем прогреется до +6 градусов, а ночью он остынет до -6 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются утром-днем — умеренные 7 м/с.

Пятница, 28 февраля, предполагается сначала ясной, но утром на небо набегут облака. Осадков не прогнозируется. Дневная температура в городе повысится до +6 градусов, а ночная — упадет до -4 градусов. Максимальная сила ветров произойдет утром-днем — умеренные 6-7 м/с.

А вот в субботу, 1 марта, минусы отступят, но в столице будет держаться облачность и идти осадки. Небольшой снег с дождем предполагается утром-днем. Температура в дневное время вырастет до +1 градуса, а ночью опустится до 0 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине ждать существенного потепления. Синоптики также рассказали, будут ли в начале марта снег и морозы.