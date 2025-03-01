Идеальная вакансия для пенсионеров и переселенцев – бесплатное жилье и хорошая зарплата
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Комфортная работа без опыта: администратор-комендант в хостел
Несмотря на сложную ситуацию в стране, на рынке труда можно найти интересные предложения с достойной оплатой. Одной из таких вакансий есть должность коменданта-администратора в хостеле в Киеве.
Эта вакансия опубликована на популярном портале поиска работы. Это отличная возможность для пенсионеров, переселенцев и иногородних, ведь это бесплатное проживание.
Что предлагает работодатель?
Должность коменданта в хостеле – стабильная работа с официальной оплатой труда и комфортными условиями. Кандидатам гарантируют:
- Бесплатное проживание в самом хостеле.
- Стабильную оплату труда (14000 — 18000 грн + премии и %)
- Дружественную атмосферу и поддержку коллектива.
Какие обязанности?
- Контроль порядка и безопасности в хостеле.
- Регистрация жителей, ведение учета документов.
- Стирка постельного белья в стиральной машине.
- Уборка и поддержание чистоты.
- Создание комфортной атмосферы для гостей.
Требования к кандидатам
Работа не нуждается в специальном опыте, но работодатель ищет ответственных и коммуникабельных людей. Основные требования:
- Ответственность, внимательность, аккуратность.
- Отсутствие вредных привычек.
- Готовность к проживанию в хостеле.
- Доброжелательность и коммуникабельность.
Работодатель отдает преимущество женщине, но рассмотрит все кандидатуры.
Если вас заинтересовала вакансия, свяжитесь с работодателем по контактным данным, указанным на сайте.
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