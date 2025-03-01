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Идеальная вакансия для пенсионеров и переселенцев – бесплатное жилье и хорошая зарплата

Автор
Елена Завальнюк
Дата публикации
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Автор
Работа для пенсионеров в Киеве Новость обновлена 01 марта 2025, 12:23
Работа для пенсионеров в Киеве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Комфортная работа без опыта: администратор-комендант в хостел

Несмотря на сложную ситуацию в стране, на рынке труда можно найти интересные предложения с достойной оплатой. Одной из таких вакансий есть должность коменданта-администратора в хостеле в Киеве.

Эта вакансия опубликована на популярном портале поиска работы. Это отличная возможность для пенсионеров, переселенцев и иногородних, ведь это бесплатное проживание.

Что предлагает работодатель?

Должность коменданта в хостеле – стабильная работа с официальной оплатой труда и комфортными условиями. Кандидатам гарантируют:

  • Бесплатное проживание в самом хостеле.
  • Стабильную оплату труда (14000 — 18000 грн + премии и %)
  • Дружественную атмосферу и поддержку коллектива.

Какие обязанности?

  • Контроль порядка и безопасности в хостеле.
  • Регистрация жителей, ведение учета документов.
  • Стирка постельного белья в стиральной машине.
  • Уборка и поддержание чистоты.
  • Создание комфортной атмосферы для гостей.

Требования к кандидатам

Работа не нуждается в специальном опыте, но работодатель ищет ответственных и коммуникабельных людей. Основные требования:

  • Ответственность, внимательность, аккуратность.
  • Отсутствие вредных привычек.
  • Готовность к проживанию в хостеле.
  • Доброжелательность и коммуникабельность.

Работодатель отдает преимущество женщине, но рассмотрит все кандидатуры.

Если вас заинтересовала вакансия, свяжитесь с работодателем по контактным данным, указанным на сайте.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в современном 16-этажном доме по адресу ул. Олексы Тихого, 23 в Киеве, открыта вакансия консьержа.

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