Идеальная вакансия для пенсионеров и переселенцев – бесплатное жилье и хорошая зарплата

Комфортная работа без опыта: администратор-комендант в хостел

Несмотря на сложную ситуацию в стране, на рынке труда можно найти интересные предложения с достойной оплатой. Одной из таких вакансий есть должность коменданта-администратора в хостеле в Киеве.

Эта вакансия опубликована на популярном портале поиска работы. Это отличная возможность для пенсионеров, переселенцев и иногородних, ведь это бесплатное проживание.

Что предлагает работодатель?

Должность коменданта в хостеле – стабильная работа с официальной оплатой труда и комфортными условиями. Кандидатам гарантируют:

Бесплатное проживание в самом хостеле.

Стабильную оплату труда (14000 — 18000 грн + премии и %)

Дружественную атмосферу и поддержку коллектива.

Какие обязанности?

Контроль порядка и безопасности в хостеле.

Регистрация жителей, ведение учета документов.

Стирка постельного белья в стиральной машине.

Уборка и поддержание чистоты.

Создание комфортной атмосферы для гостей.

Требования к кандидатам

Работа не нуждается в специальном опыте, но работодатель ищет ответственных и коммуникабельных людей. Основные требования:

Ответственность, внимательность, аккуратность.

Отсутствие вредных привычек.

Готовность к проживанию в хостеле.

Доброжелательность и коммуникабельность.

Работодатель отдает преимущество женщине, но рассмотрит все кандидатуры.

Если вас заинтересовала вакансия, свяжитесь с работодателем по контактным данным, указанным на сайте.

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