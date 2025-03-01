Ідеальна вакансія для пенсіонерів та переселенців – безкоштовне житло та хороша зарплата

Комфортна робота без досвіду: адміністратор-комендант у хостел

Попри складну ситуацію в країні, на ринку праці можна знайти цікаві пропозиції з достойною оплатою. Однією з таких вакансій є посада коменданта-адміністратора у хостелі в місті Київ.

Ця вакансія опублікована на популярному порталі пошуку роботи. Це чудова можливість для пенсіонерів, переселенців та іногородніх, адже передбачає безкоштовне проживання.

Що пропонує роботодавець?

Посада коменданта у хостелі – це стабільна робота з офіційною оплатою праці та комфортними умовами. Кандидатам гарантують:

Безкоштовне проживання в самому хостелі.

Стабільну оплату праці (14000 — 18000 грн + премії та %)

Дружню атмосферу та підтримку колективу.

Які обов’язки?

Контроль порядку та безпеки в хостелі.

Реєстрація мешканців, ведення обліку документів.

Прання постільної білизни в пральній машині.

Прибирання та підтримка чистоти.

Створення комфортної атмосфери для гостей.

Вимоги до кандидатів

Робота не потребує спеціального досвіду, але роботодавець шукає відповідальних і комунікабельних людей. Основні вимоги:

Відповідальність, уважність, охайність.

Відсутність шкідливих звичок.

Готовність до проживання в хостелі.

Доброзичливість та комунікабельність.

Роботодавець надає перевагу жінкам, але розгляне всі кандидатури.

Якщо вас зацікавила вакансія, зв’яжіться з роботодавцем через контактні дані, зазначені на сайті.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у сучасному 16-поверховому будинку за адресою вул. Олекси Тихого, 23 у місті Київ, відкрита вакансія консьєржа.