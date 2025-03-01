Ідеальна вакансія для пенсіонерів та переселенців – безкоштовне житло та хороша зарплата
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Комфортна робота без досвіду: адміністратор-комендант у хостел
Попри складну ситуацію в країні, на ринку праці можна знайти цікаві пропозиції з достойною оплатою. Однією з таких вакансій є посада коменданта-адміністратора у хостелі в місті Київ.
Ця вакансія опублікована на популярному порталі пошуку роботи. Це чудова можливість для пенсіонерів, переселенців та іногородніх, адже передбачає безкоштовне проживання.
Що пропонує роботодавець?
Посада коменданта у хостелі – це стабільна робота з офіційною оплатою праці та комфортними умовами. Кандидатам гарантують:
- Безкоштовне проживання в самому хостелі.
- Стабільну оплату праці (14000 — 18000 грн + премії та %)
- Дружню атмосферу та підтримку колективу.
Які обов’язки?
- Контроль порядку та безпеки в хостелі.
- Реєстрація мешканців, ведення обліку документів.
- Прання постільної білизни в пральній машині.
- Прибирання та підтримка чистоти.
- Створення комфортної атмосфери для гостей.
Вимоги до кандидатів
Робота не потребує спеціального досвіду, але роботодавець шукає відповідальних і комунікабельних людей. Основні вимоги:
- Відповідальність, уважність, охайність.
- Відсутність шкідливих звичок.
- Готовність до проживання в хостелі.
- Доброзичливість та комунікабельність.
Роботодавець надає перевагу жінкам, але розгляне всі кандидатури.
Якщо вас зацікавила вакансія, зв’яжіться з роботодавцем через контактні дані, зазначені на сайті.
Раніше "Телеграф" писав про те, що у сучасному 16-поверховому будинку за адресою вул. Олекси Тихого, 23 у місті Київ, відкрита вакансія консьєржа.