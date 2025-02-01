Пенсионерам предлагают работу с проживанием и зарплатой более 30 тысяч гривен в Киеве

Работодатель также ищет на данную вакансию ветеранов войны

Несмотря на войну в Украине на рынке работы есть немало интересных вакансий с нормальной зарплатой. Например, в Броварах под Киевом ищут на склад комплектовщика товаров.

Вакансия опубликована на популярном портале поиска работы. Кандидатам предлагают:

своевременную оплату в 31 457 гривен (с учетом налогов);

гибкий график работы (возможность частичной занятости или по совместительству);

бесплатное проживание (при необходимости);

оплачиваемые отпуска и больничные;

питание за счет компании;

бесплатный корпоративный транспорт.

Для работы кандидату необходимо:

иметь хорошую физическую форму;

бережно относиться к товару и добиваться высоких результатов в работе.

В основные обязанности входит быстрая и качественная отборка товаров продуктов питания в соответствии с заказами магазинов. Вакансия предусматривает полную занятость, работодатель готов взять студента, пенсионера и даже ветерана российско-украинской войны.

Отозваться на вакансию можно отправив резюме, либо по номеру телефона, указанному на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине студентам предлагают хорошую вакансию. Для работы требуется только телефон.