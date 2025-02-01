Пенсионерам предлагают работу с проживанием и зарплатой более 30 тысяч гривен в Киеве
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Работодатель также ищет на данную вакансию ветеранов войны
Несмотря на войну в Украине на рынке работы есть немало интересных вакансий с нормальной зарплатой. Например, в Броварах под Киевом ищут на склад комплектовщика товаров.
Вакансия опубликована на популярном портале поиска работы. Кандидатам предлагают:
- своевременную оплату в 31 457 гривен (с учетом налогов);
- гибкий график работы (возможность частичной занятости или по совместительству);
- бесплатное проживание (при необходимости);
- оплачиваемые отпуска и больничные;
- питание за счет компании;
- бесплатный корпоративный транспорт.
Для работы кандидату необходимо:
- иметь хорошую физическую форму;
- бережно относиться к товару и добиваться высоких результатов в работе.
В основные обязанности входит быстрая и качественная отборка товаров продуктов питания в соответствии с заказами магазинов. Вакансия предусматривает полную занятость, работодатель готов взять студента, пенсионера и даже ветерана российско-украинской войны.
Отозваться на вакансию можно отправив резюме, либо по номеру телефона, указанному на сайте.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине студентам предлагают хорошую вакансию. Для работы требуется только телефон.