Укр

Пенсионерам предлагают работу с проживанием и зарплатой более 30 тысяч гривен в Киеве

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
Читати українською
Автор
4207
Работа на складе в Киеве Новость обновлена 01 февраля 2025, 08:39
Работа на складе в Киеве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Работодатель также ищет на данную вакансию ветеранов войны

Несмотря на войну в Украине на рынке работы есть немало интересных вакансий с нормальной зарплатой. Например, в Броварах под Киевом ищут на склад комплектовщика товаров.

Вакансия опубликована на популярном портале поиска работы. Кандидатам предлагают:

  • своевременную оплату в 31 457 гривен (с учетом налогов);
  • гибкий график работы (возможность частичной занятости или по совместительству);
  • бесплатное проживание (при необходимости);
  • оплачиваемые отпуска и больничные;
  • питание за счет компании;
  • бесплатный корпоративный транспорт.

Для работы кандидату необходимо:

  • иметь хорошую физическую форму;
  • бережно относиться к товару и добиваться высоких результатов в работе.

В основные обязанности входит быстрая и качественная отборка товаров продуктов питания в соответствии с заказами магазинов. Вакансия предусматривает полную занятость, работодатель готов взять студента, пенсионера и даже ветерана российско-украинской войны.

Отозваться на вакансию можно отправив резюме, либо по номеру телефона, указанному на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине студентам предлагают хорошую вакансию. Для работы требуется только телефон.

Теги:
#Киев #Пенсионер #Склад #Вакансия