Хорошая доплата к пенсии и легкая работа: в Украине появилась привлекательная вакансия для пенсионеров

Готовы взять человека с инвалидностью, а также пенсионера

Найти работу на пенсии непросто, особенно позволяющую совмещать отдых и дополнительный заработок. Тем не менее, есть интересное предложение, которое станет прекрасной возможностью получить дополнительный доход для оплаты коммунальных услуг.

В современном 16-этажном доме по адресу ул. Олексы Тихого, 23 открыта вакансия консьержа. Об этом стало известно из объявления на сайте поиска работы.

График работы: сутки через три, оплата — 300 гривен в сутки. Для удобной работы сделаны все условия. Комната консьержа оборудована телевизором, чайником, обогревателем, собственным санузлом с умывальником, системой видеонаблюдения.

Подходит кандидатам старше 45 лет. Готовы взять человека с инвалидностью, а также пенсионера.

Надо контролировать посетителей дома, принимать сообщения для жильцов, не допускать посторонних лиц, ответственное хранение ключей от технических помещений.

Ранее "Телеграф" писал, что доброжелательным студентам предлагают работу во Львове. Берут даже без опыта и хорошо платят зарплату с возможностью выбирать график.