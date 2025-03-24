Дождь будет идти почти два дня: ожидается ли тепло в Киеве в начале недели

В Киеве в начале недели пройдут дожди и ветер, но вскоре они покинут город

В Киеве 24 и 25 марта будет облачно, мокро и иногда ветрено. Однако в среду ожидается благоприятная погода.

В начале недели температура в дневное время не упадет ниже +9 градусов, а в ночное — +4 градусов. Таким прогнозом поделился Meteofor.

В понедельник, 24 марта, с ночи и до позднего вечера будет идти мелкий дождь. Воздух днем прогреется до +9 градусов, а ночью остыл до +5 градусов. В этот день также произойдут самые сильные порывы ветра – свежие-крепкие 10-14 м/с.

Вторник, 25 марта, обещает быть облачным и местами мокрым. Ночью ожидаются умеренные дожди, которые утром снизят свою интенсивность. Во второй половине суток осадков не предвидеться. Температура в дневное время достигнет +12 градусов, а в ночное — +7 градусов. Сила ветра не превысит умеренных 6 м/с.

А вот следующий день, 26 марта, порадует горожан солнцем. Показатели на термометрах днем вырастут до +13 градусов, а ночью упадут до +4 градусов. Максимальные порывы ветра произойдут утром и днем — слабые 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце марта. Синоптики прогнозируют, что некоторым областям не повезет.