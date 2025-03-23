Весь отдых насмарку? Каким областям не повезет с погодой на весенних каникулах 2025

Дожди застанут некоторых прямо с первого дня каникул

Весенние каникулы в Украине преимущественно начнутся с 24 марта. Однако именно в эти дни ожидаются дожди.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра". Согласно прогнозу синоптиков, первый день каникул (24 марта) будет немного прохладным, но не холодным. Средняя температура по стране ожидается в районе +14…+16 градусов днем. И +5…+7 — ночью. Почти всю территорию страны затянет тучами. В западных регионах пройдут дожди.

25 марта немного похолодает — в среднем на 2 градуса. А дожди затронут уже и восточные регионы.

27 марта сухо будет по всей Украине за исключением западных областей.

27 марта — снова дожди. Теперь уже практически на всей территории страны. Температура воздуха днем в среднем упадет до +11…+9 градусов.

Прекратятся дожди только 28 марта. Солнышко начнет пробиваться из-за туч и прогреет воздух до +14 градусов в среднем.

Напомним, ранее мы писали о том, каким областям не повезет с погодой в ближайшие дни. В это время почти во всех регионах ожидаются осадки, а иногда и шквальный ветер.