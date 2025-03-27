Экономят миллионы долларов. Командир добровольческой ПВО объяснил, как в Киеве сбивают "Шахеды"

ДФТГ нашли рентабельный способ уничтожения вражеских дронов

В настоящее время противовоздушную оборону Киева и его окрестностей обеспечивают десятки военных подразделений, в том числе добровольческие формирования тергромад (ДФТГ), действующие в системе сил ПВО. Даже минимум информации позволяет ДФТГ сбивать вражеские беспилотники.

Об этом "Телеграфу" рассказал командира столичного ДФТГ "Мрія" – судья Конституционного суда Украины в отставке Сергей Сас. Он объяснил, как происходит взаимодействие между кадровыми военными и добровольцами.

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— Все, что нужно знать — куда, когда и что летит — у нас есть эта информация. Это не хаотичная стрельба куда попало, а четко отработанная система, минимизирующая угрозу для гражданского населения, — говорит он.

К примеру, с дронами иранского производства Shahed 131/136 мобильные группы борются с использованием "рентабельных" технологий.

— В системе ПВО есть разные уровни. Есть так называемая "большая" ПВО – это комплексы типа Patriot, SAMP/T, IRIS-T, а также, например, САУ Gepard, которые могут работать по баллистическим и крылатым ракетам. Использовать их для дронов-камикадзе просто нерентабельно. Это очень дорогие системы, ракеты к которым могут стоить миллионы долларов. А "Шахед" — это, извините, дрон "из веток и палок", который стоит 100-150 тысяч, — рассказывает командир.

ПВО из бойцов ДФТГ в Киеве

Обычно для обнаружения и уничтожения дронов применяют прожекторы, тепловизоры и стрелковое оружие.

— В Киеве туман зимой был действительно проблемой, потому что Днепр не замерзает, низкая облачность. Но если небо ясное, прожекторы работают хорошо. Если туман или низкая облачность, мы используем тепловизоры. Для сбития берем пулеметы. Некоторые подразделения работают с зенитными установками ЗУ-23-2. Плюс есть "Гепарды". Всё вместе дает определенный результат. Но, конечно, хотелось бы лучшего оснащения, — добавил Сергей Сас.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", дает ли участие в ДФТГ бронь от мобилизации.