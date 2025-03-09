Украина получит больше ракет ПВО: подписан важный документ (фото)

Украина подписала меморандум с крупной немецкой компанией

Украина и немецкая компания Diehl Defence заключили меморандум о взаимопонимании. Это ускорит поставки нашей стране ракет к системам ПВО IRIS-T.

Об этом сообщил глава минобороны Украины Рустем Умеров в своем профиле в Facebook. По его словам, сделка позволит нарастить поставки ракет к этим зенитно-ракетным комплексам в три раза.

Умеров добавил, что подписанный документ откроет путь ко "крупным индустриальным проектам", которые усилят возможности украинской ПВО.

"Спасибо Diehl Defence за доверие и готовность к сотрудничеству. Важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине. Свободный мир – на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны", — написал министр.

Как известно, компания Diehl Defence является крупным немецким производителем ракет и боеприпасов со штатом примерно в 1800 сотрудников.

Помимо упомянутых ракет к IRIS-T она производит американские ракеты "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, немецкие копии ПЗРК Stinger (Fliegerfaust 2), ракеты GMLRS к установкам HIMARS и противотанковые гранатометы Panzerfaust 3.

Компания также имеет свои разработки в области крылатых ракет, высокоскоростных торпед, противокорабельных ракет, беспилотников и управляемых артиллерийских снарядов.

Стоит отметить, что IRIS-T является одним из главных кандидатов на замену ЗРК Patriot, если США не возобновят поставки военного оборудования Украине.