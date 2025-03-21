Вы помогаете врагу: ПВО-шники отругали украинцев

Особую угрозу представляют видеозаписи пролета военной авиации.

Воздушная тревога в Украине уже привычное явление для многих. Однако не все знают правила, как следует вести себя во время опасности, чтобы не навредить себе и военным.

Воздушные силы напомнили украинцам, что некоторые публикации с пролетами боевой авиации, выложенные в соцсетях, могут существенно помочь противнику. По словам защитников неба, даже несколько секунд видео в открытом доступе могут стать важными разведданными для россиян.

Что нельзя показывать в соцсетях

"Пилоты Воздушных Сил ежедневно героически выполняют боевые задачи в прифронтовых районах, где чрезвычайно высок риск от вражеских ракет класса "воздух-воздух" и средств ПВО противника. Любая информация об их местах базирования, маршрутах пролетов или маневрах может быть использована врагом для их уничтожения", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что особую угрозу представляют видеозаписи пролета военной авиации в прифронтовых районах (в том числе истребителей F-16) с указанием геолокации.

Отметим, что российские разведывательные службы постоянно анализируют соцсети для получения информации о перемещении наших защитников. Именно поэтому фото- и видеоматериалы при активном распространении соцсетей стали настоящим оружием. Таким образом, распространение информации в условиях войны – вопрос национальной безопасности.

"Телеграф" показывает, что во время воздушной тревоги категорически запрещено фотографировать или снимать на видео.

Какое наказание может угрожать за съемку во время войны

Верховная рада внесла изменения в Уголовный кодекс, дополнив его наказанием за несанкционированное распространение информации о перемещении войск или военной техники.

В Уголовном кодексе предусмотрено наказание за распространение информации о направлении или перемещении оружия, вооружения и боеприпасов по территории Украины. За такое нарушение гражданам может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.

Это касается информации, которая не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ или Министерством обороны Украины или официальными источниками стран-партнеров.

От 5 до 8 лет может угрожать распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или военных формирований , если это позволяет идентифицировать местность.

, если это позволяет идентифицировать местность. Это касается также информации, которая не распространялась в открытом доступе Генштабом ВСУ.

Если вышеуказанные нарушения были совершены предварительным сговором группой лиц или с целью передачи информации агрессору, или если они повлекли тяжкие последствия, то будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе задержана девушка, которая снимала на видео работу противовоздушной обороны (ПВО). Более того, горе-блогерша выложила это в TikTok.