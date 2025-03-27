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Економлять мільйони доларів. Командир добровольчої ППО пояснив, як у Києві збивають "Шахеди"

Автор
Ігор Тимофєєв
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ППО на варті неба Києва
ППО на варті неба Києва. Фото Колаж "Телеграфу"

ДФТГ знайшли рентабельний спосіб знищення ворожих дронів

Нині протиповітряну оборону Києва та його околиць забезпечують десятки військових підрозділів, у тому числі й добровольчі формування тергромад (ДФТГ), які діють у системі сил ППО. Навіть мінімум інформації дозволяє ДФТГ збивати ворожі безпілотники.

Про це "Телеграфу" розповів командира столичного ДФТГ "Мрія" – суддя Конституційного суду України у відставці Сергій Сас. Він пояснив, як відбувається взаємодія між кадровими військовими і добровольцями.

Більше читайте у публікації: "Поза армією, але в строю": чи можуть мобілізувати добровольців, які збивають ворожі дрони, і чи платять їм".

— Все, що потрібно знати — куди, коли і що летить — у нас є ця інформація. Це ж не хаотична стрільба куди попало, а чітко відпрацьована система, яка мінімізує загрозу для цивільного населення, — каже він.

Наприклад з дронами іранського виробництва Shahed 131/136 мобільні групи борються з використанням "рентабельних" технологій.

— У системі ППО є різні рівні. Є так звана "велика" ППО — це комплекси типу Patriot, SAMP/T, IRIS-T, а також, наприклад, САУ Gepard, які можуть працювати по балістичних і крилатих ракетах. Використовувати їх для дронів-камікадзе просто нерентабельно. Це дуже дорогі системи, ракети до яких можуть коштувати мільйони доларів. А "Шахед" — це, вибачте, дрон "із гілок і палок", який коштує 100–150 тисяч, — розповідає командир.

ППО ДФТГ Київ
ППО із бійців ДФТГ у Києві

Зазвичай для виявлення і знищення дронів застосовують прожектори, тепловізори та стрілецьку зброю.

— У Києві туман взимку був справді проблемою, бо Дніпро не замерзає, низька хмарність. Але якщо небо ясне, прожектори працюють добре. Якщо є туман або хмари низько, ми використовуємо тепловізори. Для збиття беремо кулемети. Деякі підрозділи працюють із зенітними установками ЗУ-23-2. Плюс є "Гепарди". Все разом дає певний результат. Але, звичайно, хотілося б кращого оснащення, — додав Сергій Сас.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи дає участь у ДФТГ бронь від мобілізації.

Теги:
#ППО #Дрони #Шахед #ДФТГ