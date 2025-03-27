Економлять мільйони доларів. Командир добровольчої ППО пояснив, як у Києві збивають "Шахеди"

ДФТГ знайшли рентабельний спосіб знищення ворожих дронів

Нині протиповітряну оборону Києва та його околиць забезпечують десятки військових підрозділів, у тому числі й добровольчі формування тергромад (ДФТГ), які діють у системі сил ППО. Навіть мінімум інформації дозволяє ДФТГ збивати ворожі безпілотники.

Про це "Телеграфу" розповів командира столичного ДФТГ "Мрія" – суддя Конституційного суду України у відставці Сергій Сас. Він пояснив, як відбувається взаємодія між кадровими військовими і добровольцями.

Більше читайте у публікації: "Поза армією, але в строю": чи можуть мобілізувати добровольців, які збивають ворожі дрони, і чи платять їм".

— Все, що потрібно знати — куди, коли і що летить — у нас є ця інформація. Це ж не хаотична стрільба куди попало, а чітко відпрацьована система, яка мінімізує загрозу для цивільного населення, — каже він.

Наприклад з дронами іранського виробництва Shahed 131/136 мобільні групи борються з використанням "рентабельних" технологій.

— У системі ППО є різні рівні. Є так звана "велика" ППО — це комплекси типу Patriot, SAMP/T, IRIS-T, а також, наприклад, САУ Gepard, які можуть працювати по балістичних і крилатих ракетах. Використовувати їх для дронів-камікадзе просто нерентабельно. Це дуже дорогі системи, ракети до яких можуть коштувати мільйони доларів. А "Шахед" — це, вибачте, дрон "із гілок і палок", який коштує 100–150 тисяч, — розповідає командир.

ППО із бійців ДФТГ у Києві

Зазвичай для виявлення і знищення дронів застосовують прожектори, тепловізори та стрілецьку зброю.

— У Києві туман взимку був справді проблемою, бо Дніпро не замерзає, низька хмарність. Але якщо небо ясне, прожектори працюють добре. Якщо є туман або хмари низько, ми використовуємо тепловізори. Для збиття беремо кулемети. Деякі підрозділи працюють із зенітними установками ЗУ-23-2. Плюс є "Гепарди". Все разом дає певний результат. Але, звичайно, хотілося б кращого оснащення, — додав Сергій Сас.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи дає участь у ДФТГ бронь від мобілізації.