Зеленский заинтриговал новыми снарядами, не забыл и о ПВО: что дадут Украине

Предпринимаются первые шаги по гарантиям безопасности

Ракеты в комплекс IRIS-T, а также в зенитные ракетные комплексы NASAMS и SAMP/T могут появиться в Украине. Есть и хорошие результаты по контрактовке артиллерии – будут дополнительные снаряды нашей армии.

Министр обороны Рустем Умеров доложил украинскому президенту о выполнении задач по ПВО. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении 16 марта.

"Сейчас мне министр обороны Умеров доложил о выполнении задач по ПВО — ракете для "айрис-т", "насамсов" и "сампт". Есть хорошие результаты по контрактованию артиллерии: будут дополнительные снаряды для нашей армии", — сообщил президент.

Также глава Минобороны проинформировал и об организации следующего "Рамштайна".

"Готовимся к Брюсселю. Работаем и над конкретной системой гарантий безопасности для Украины: на этой неделе была встреча военных представителей во Франции, готовится встреча в Британии. Первые шаги по гарантиям безопасности – осуществляются", – заявил Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, что в ЕС придумали, как поддержать Украину в обход Венгрии.