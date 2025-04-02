Не из-за уклонистов? В Киевской области начали добавлять полицейских в чаты ОСМД

"Телеграф" узнал детали от спикера Национальной полиции в Киевской области

В Белоцерковском районе Киевской области к чату ОСМД добавились полицейские офицеры. Такая инициатива необходима для того, чтобы реагировать на сообщения о нарушителях и нарушениях законодательства.

Такую информацию "Телеграфу" прокомментировала глава управления Национальной полиции в Киевской области Яна Ермоленко. По ее словам, это не является официальной мерой или введением какого-либо проекта.

А добавлять в чаты ОСМД работников полиции будут только в целях обеспечения безопасности. К примеру, когда украли велосипед.

"Тогда привлекается полицейский офицер общины (участковый в прошлом)", — сказала она.

По словам Яны Ермоленко, главы ОСМД пришли к полицейскому офицеру общины и предложили ему, спросили о том, согласится ли он на то, чтобы его добавили в такой чат.

"Телеграф" также поинтересовался, будет ли такое введено в других городах Киевской области. В частности, мы спросили за Борисполь, Обухов, Бровары. Но, Яна Ермоленко говорит, что такое есть только в Белой Церкви.

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