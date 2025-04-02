Не через ухилянтів? На Київщині почали додавати поліцейських до чатів ОСББ

"Телеграф" дізнався деталі від речниці Національної поліції у Київській області

У Білоцерківському районі на Київщині до чату ОСББ додались поліцейські офіцери. Така ініціатива треба для того, аби реагувати на повідомлення про порушників та порушення законодавства.

Таку інформацію "Телеграфу" прокоментувала речниця Головного управління Національної поліції у Київській області Яна Єрмоленко. За її словами, це не є офіційним заходом чи запровадженням якогось проєкту.

А додавати в чати ОСББ працівників поліції будуть лише з метою забезпечення безпеки. Наприклад, коли вкрали велосипед.

"Тоді залучається поліцейський офіцер громади (дільничий в минулому)", — сказала вона.

За словами Яни Єрмоленко, голови ОСББ прийшли до поліцейського офіцера громади і запропонували йому, спитали про те, чи погодиться він на те, щоб його додали до такого чату.

"Телеграф"також поцікавився, чи буде таке запроваджено в інших містах Київської області. Зокрема, ми запитали за Бориспіль, Обухів, Бровари. Втім, Яна Єрмоленко каже, що таке є тільки в Білій Церкві.

Зверніть увагу! Спочатку у ЗМІ поширювали інформацію, що таке нововведення стосуватиметься для пошуку ухилянтів. Але у пресслужбі поліції заявили, що інформація про заходи мобілізації є викривленою. У відомстві закликали не поширювати недостовірну інформацію

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