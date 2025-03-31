Могилу "азовца" Назария "Гренки" снова ограбили. Что забрали воры (фото)

Полиция начала расследование

Неизвестные в Винницкой области в очередной раз ограбили могилу самого младшего защитника "Азовстали" Назария Гринцевича, позывной — Гренка. Инцидент произошел на кладбище "Сабаров-1".

Об этом сообщила полиция Винницкой области. Отмечается, что о преступлении сообщила мать военного.

По словам матери Назария, Марианна Гринцевич, неизвестные украли деревянную булаву и три свечи. Булава была прикручена к могиле. Полиция устанавливает обстоятельства преступления и причастных к нему.

"Вчера 30.03.2025 года снова украли из могилы моего ребенка три свечи ценные, не за три гривны, булаву, которую я приобрела в Закарпатье именно для него, и бабушка его тоже купила два ноборчика свечей, лежали за булавой", — говорится в сообщении.

Полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины — надругание над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, это не первая кража с могилы Гринцевича. В июне мать погибшего защитника рассказала, что с могилы забрали игрушечную собаку, подаренную женщиной Назарию, когда тому было 1,6 года. На следующий день после общественного возмущения игрушку вернули.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.