Весна на Певческом: в столице открыли сказочный Парк Легенд

На Певческом поле открыли тематический проект сказочных персонажей, которые оживают благодаря современным технологиям искусственного интеллекта. Парк Легенд — это фантастический мир великанов, троллей и магических созданий, достигающих 4 и 5 метров в высоту, разговаривающих с посетителями и двигающихся с помощью аниматроники.

Кроме гигантских инсталляций, гостям подготовили зрелищные шоу и интерактивные шоу по выходным; фотозоны для Instagram; зоны отдыха и досуга. Организаторы приглашают всех желающих погрузиться в мир фантазии и добрых историй.

Билеты можно приобрести на официальном сайте или в кассе Певчего.

Парк Легенд на Певческом поле

Парк Легенд на Певческом поле

Парк Легенд на Певческом поле

Парк Легенд на Певческом поле

Подробности — в Instagram и Facebook по мероприятию.

Вход для представителей УБД и лиц с инвалидностью I-II группы бесплатный.

Адрес: парк Певчее, ул. Лаврская, 31

Часы работы: 10:00 — 20:00

Стоимость билетов:

Будни: взрослый — 200 грн; детский — 100 грн.

Выходные: взрослый — 250 грн; детский — 150 грн.

Детям до 3-х лет – бесплатно.