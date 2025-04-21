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Весна на Певческом: в столице открыли сказочный Парк Легенд

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Весна на Певческом: в столице открыли сказочный Парк Легенд Новость обновлена 21 апреля 2025, 09:10

На Певческом поле открыли тематический проект сказочных персонажей, которые оживают благодаря современным технологиям искусственного интеллекта. Парк Легенд — это фантастический мир великанов, троллей и магических созданий, достигающих 4 и 5 метров в высоту, разговаривающих с посетителями и двигающихся с помощью аниматроники.

Кроме гигантских инсталляций, гостям подготовили зрелищные шоу и интерактивные шоу по выходным; фотозоны для Instagram; зоны отдыха и досуга. Организаторы приглашают всех желающих погрузиться в мир фантазии и добрых историй.

Билеты можно приобрести на официальном сайте или в кассе Певчего.

Парк Легенд на Певческом поле
Парк Легенд на Певческом поле
Парк Легенд на Певческом поле
Парк Легенд на Певческом поле
Парк Легенд на Певческом поле
Парк Легенд на Певческом поле
Парк Легенд на Певческом поле
Парк Легенд на Певческом поле

Подробности — в Instagram и Facebook по мероприятию.

Вход для представителей УБД и лиц с инвалидностью I-II группы бесплатный.

Адрес: парк Певчее, ул. Лаврская, 31

Часы работы: 10:00 — 20:00

Стоимость билетов:

Будни: взрослый — 200 грн; детский — 100 грн.

Выходные: взрослый — 250 грн; детский — 150 грн.

Детям до 3-х лет – бесплатно.

Теги:
#Развлечения #Киев #Парк #Детям