Весна на Певческом: в столице открыли сказочный Парк Легенд
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На Певческом поле открыли тематический проект сказочных персонажей, которые оживают благодаря современным технологиям искусственного интеллекта. Парк Легенд — это фантастический мир великанов, троллей и магических созданий, достигающих 4 и 5 метров в высоту, разговаривающих с посетителями и двигающихся с помощью аниматроники.
Кроме гигантских инсталляций, гостям подготовили зрелищные шоу и интерактивные шоу по выходным; фотозоны для Instagram; зоны отдыха и досуга. Организаторы приглашают всех желающих погрузиться в мир фантазии и добрых историй.
Билеты можно приобрести на официальном сайте или в кассе Певчего.
Подробности — в Instagram и Facebook по мероприятию.
Вход для представителей УБД и лиц с инвалидностью I-II группы бесплатный.
Адрес: парк Певчее, ул. Лаврская, 31
Часы работы: 10:00 — 20:00
Стоимость билетов:
Будни: взрослый — 200 грн; детский — 100 грн.
Выходные: взрослый — 250 грн; детский — 150 грн.
Детям до 3-х лет – бесплатно.