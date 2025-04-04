Это четыре неожиданных места в Киеве, в которых чувствуется дыхание потустороннего мира: где они находятся (фото)

Киев часто называют местом силы, где в извечной борьбе добра и зла рождается уникальный баланс, поддерживающий существование жизни

Киев, город с богатой историей и легендами, часто называют центром силы планеты. Здесь происходит вечная борьба добра и зла, что создает уникальный баланс, позволяющий планете продолжать свое существование.

В этом городе можно найти множество мест, которые считаются мистическими и связанными с разными легендами и историями. "Телеграф" предлагает рассмотреть четыре самых мистических места Киева, которые будут интересны не только любящим мистику и байки.

1. Наводницкая Долина

Наводницкая Долина расположена вдоль улицы Старонаводницкой и тянется от площади Леси Украинки до моста Патона. Когда-то здесь протекала река Душегубица, сейчас погребенная под землю. Согласно легендам, эта река была местом, где люди приходили, чтобы закончить свою жизнь. Вокруг нее существовали озера: Святое озеро у Митрополичьих садов и Проклятое озеро у современной Наводницкой площади.

Эта территория считается одной из самых мистических в Киеве из-за легенд о самоубийцах и разбойниках. Но прежде всего Наводнцкая Долина была стратегически важной переправой через Днепр.

2. Урочище Чорторый (Горбачиха)

Чорторый — это левый рукав Днепра, который сейчас почти исчез, превратившись в маленький канал. Расположенное здесь урочище Горбачиха считали местом собрания нечистой силы Киева в XIX веке. Легенды говорят о том, что при строительстве Северного моста рабочий провалился в сопротивление и его тело так и не нашли. Это и сегодня приводит к многочисленным ДТП на этом месте.

Согласно другим легендам, тут хоронили некрещеных детей, а в самом урочище собирались ведьмы. Строительство же Северного моста было ознаменовано загадочными событиями, подогревшими мистические слухи об этой территории.

3. Кловский Яр

Кловский Яр – это древнее урочище, существовавшее еще во времена Киевской Руси. По легендам здесь приносили жертвы богам, а позже христиане заменили капище на монастырь. Эта территория считается местом концентрации нечистой силы из-за того, что овраги в Киеве часто ассоциировались с нечистыми местами.

Кловский Яр был местом языческих жертвоприношений. В 2003 году после закрытия ручья начались загадочные смерти диггеров, что подогрело мистические слухи об этой территории. Территория до сих пор остается малозаселенной из-за многочисленных легенд.

4. Воздвиженка

Воздвиженка раньше была известна как Кожемяки, место, где, по легендам, жил богатырь Никита Кожемяка, победивший змея. Эта территория получила статус "мертвого города" из-за того, что здесь стояли заброшенные дома, а люди боялись жить из-за многочисленных легенд и страшных историй.

По одной из легенд, здесь ходят привидения ремесленников и дегтярев, погибших во время пожара на Подоле. Однако настоящая причина "необитаемости" заключается в проблемах с коммуникациями и затопленных подвалах, которые делают жилье непригодным для жизни.

Как видим, Киев — город, где история и мистика переплетаются, создавая уникальную атмосферу, которая привлекает интересующихся мистическими местами и легендами. Каждое из этих мест имеет свою уникальную историю и легенды, продолжающие питать интерес к мистической стороне города.