Не открывайте окна. В Киеве ухудшилось качество воздуха, где самая плохая ситуация (карта)

Дышать таким воздухом вредно

В Киеве 2 июня ухудшилось качество воздуха. В одном из районов показатель загрязнения превышает индекс 50, на улице сильная вонь.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Речь идет за микрорайон Отрадный.

По данным SaveEcoBot, самый грязный воздух в Соломенском районе столицы. При этом в других районах показывает зеленые отметки, а это значит, что воздух чист.

Так выглядит нулевой показатель загрязнения воздуха в одном из районов Киева.

На улице Отрадный проспект показывает красный уровень с показателем 155. В воздухе может быть много мелкой пыли и вредных веществ Дышать таким воздухом вредно.

Рекомендации при таком уровне

Ограничить пребывание на улице, в особенности физическую активность.

Закрыть окна дома.

Использовать воздухоочистители если есть.

В Киевской городской государственной администрации не комментировали качество воздуха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что синоптик раскрыл , какой будет погода в Украине в июне. Также рассказывали, что погода в Киеве разочарует в ближайшие дни. К дождям прибавятся грозы и ветры.