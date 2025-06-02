Не открывайте окна. В Киеве ухудшилось качество воздуха, где самая плохая ситуация (карта)
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Дышать таким воздухом вредно
В Киеве 2 июня ухудшилось качество воздуха. В одном из районов показатель загрязнения превышает индекс 50, на улице сильная вонь.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Речь идет за микрорайон Отрадный.
По данным SaveEcoBot, самый грязный воздух в Соломенском районе столицы. При этом в других районах показывает зеленые отметки, а это значит, что воздух чист.
Так выглядит нулевой показатель загрязнения воздуха в одном из районов Киева.
На улице Отрадный проспект показывает красный уровень с показателем 155. В воздухе может быть много мелкой пыли и вредных веществ Дышать таким воздухом вредно.
Рекомендации при таком уровне
- Ограничить пребывание на улице, в особенности физическую активность.
- Закрыть окна дома.
- Использовать воздухоочистители если есть.
В Киевской городской государственной администрации не комментировали качество воздуха.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что синоптик раскрыл , какой будет погода в Украине в июне. Также рассказывали, что погода в Киеве разочарует в ближайшие дни. К дождям прибавятся грозы и ветры.