Не відчиняйте вікна. У Києві погіршилась якість повітря, де найгірша ситуація (карта)

Дихати таким повітрям шкідливо

У Києві 2 червня погіршилась якість повітря. В одному з районів показник забруднення перевищує індекс 50, на вулиці сильний сморід.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Мова йде за мікрорайон Відрадний.

За даними SaveEcoBot, найбрудніше повітря у Солом'янському районі столиці. При цьому в інших районах показує зелені позначки, а це означає, що повітря чисте.

Ось так виглядає нульовий показник забруднення повітря у одному з районів Києва.

На вулиці Відрадний проспект показує саме червоний рівень з показником 155. У повітрі може бути багато дрібного пилу та шкідливих речовин. Дихати таким повітрям шкідливо.

Рекомендації при такому рівні

Обмежити перебування на вулиці, особливо фізичну активність.

Закрити вікна вдома.

Використовувати очищувачі повітря якщо є.

У Київській міській державній адміністрації не коментували якість повітря.

Раніше "Телеграф" розповідав, що синоптик розкрив, якою буде погода в Україні в червні. Також розповідали, що погода у Києві розчарує найближчими днями. До дощів додадуться грози і вітри.