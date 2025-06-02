Не відчиняйте вікна. У Києві погіршилась якість повітря, де найгірша ситуація (карта)
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Дихати таким повітрям шкідливо
У Києві 2 червня погіршилась якість повітря. В одному з районів показник забруднення перевищує індекс 50, на вулиці сильний сморід.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Мова йде за мікрорайон Відрадний.
За даними SaveEcoBot, найбрудніше повітря у Солом'янському районі столиці. При цьому в інших районах показує зелені позначки, а це означає, що повітря чисте.
Ось так виглядає нульовий показник забруднення повітря у одному з районів Києва.
На вулиці Відрадний проспект показує саме червоний рівень з показником 155. У повітрі може бути багато дрібного пилу та шкідливих речовин. Дихати таким повітрям шкідливо.
Рекомендації при такому рівні
- Обмежити перебування на вулиці, особливо фізичну активність.
- Закрити вікна вдома.
- Використовувати очищувачі повітря якщо є.
У Київській міській державній адміністрації не коментували якість повітря.
Раніше "Телеграф" розповідав, що синоптик розкрив, якою буде погода в Україні в червні. Також розповідали, що погода у Києві розчарує найближчими днями. До дощів додадуться грози і вітри.