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Не відчиняйте вікна. У Києві погіршилась якість повітря, де найгірша ситуація (карта)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Якість повітря Новина оновлена 02 червня 2025, 07:08
Якість повітря. Фото Колаж "Телеграф"

Дихати таким повітрям шкідливо

У Києві 2 червня погіршилась якість повітря. В одному з районів показник забруднення перевищує індекс 50, на вулиці сильний сморід.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Мова йде за мікрорайон Відрадний.

За даними SaveEcoBot, найбрудніше повітря у Солом'янському районі столиці. При цьому в інших районах показує зелені позначки, а це означає, що повітря чисте.

Ось так виглядає нульовий показник забруднення повітря у одному з районів Києва.

На вулиці Відрадний проспект показує саме червоний рівень з показником 155. У повітрі може бути багато дрібного пилу та шкідливих речовин. Дихати таким повітрям шкідливо.

Рекомендації при такому рівні

  • Обмежити перебування на вулиці, особливо фізичну активність.
  • Закрити вікна вдома.
  • Використовувати очищувачі повітря якщо є.

У Київській міській державній адміністрації не коментували якість повітря.

Раніше "Телеграф" розповідав, що синоптик розкрив, якою буде погода в Україні в червні. Також розповідали, що погода у Києві розчарує найближчими днями. До дощів додадуться грози і вітри.

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#Київ #Якість повітря у Києві