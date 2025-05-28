Не мечтайте об улучшении: погода в Киеве разочарует в ближайшие дни

В конце рабочей недели дожди в Киеве понемногу будут завершаться, но все равно будут идти каждый день с разной силой

К дождям, которые без перерыва льют в Киеве, добавятся еще грозы и местами ветры. Однако температура в городе будет держаться около +18…19 градусов днем.

Самые сильные и продолжительные дожди должны пройти в среду. Позже они будут постепенно уменьшаться, как сообщили в Meteofor.

По прогнозам синоптиков, в среду, 28 мая, дожди будут идти в течение всех суток. Самыми сильными они ожидаются ночью-днем. В обед также может быть гроза. Воздух в обед не прогреется больше +18 градусов, а ночью он остыл до +15 градусов. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 6 м/с.

Четверг, 29 мая, также принесет дожди, но лишь в течение утра-дня. С ними еще придут грозы. Дневная температура составит +19 градусов, а ночная — +14 градусов. Сила ветра будет в пределах слабых-умеренных 2-7 м/с.

Уже в пятницу, 30 мая, солнце иногда будет выглядывать из-за облаков, однако дожди все еще будут — утром и днем. Показатели на термометрах в дневное время достигнут +19 градусов, а в ночное — +13 градусов. Во второй половине суток прогнозируется свежий ветер — до 9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в начале июня. Местами тепла можно не ожидать.